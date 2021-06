Německo od neděle nebude považovat Česko za rizikovou zemi

O změně informoval Institut Roberta Kocha (RKI), který rejstřík rizikových zemí spravuje a který je německým úřadem pro prevenci a potírání chorob.

Před plným rozvolnění cestovního režimu je však nutné nejdříve počítat s desetidenním přechodným obdobím. Při vstupu do Německa se totiž musí každý řídit karanténními opatřeními podle toho, v jaké epidemické kategorii zemí v uplynulých deseti dnech pobýval, a Česko bude formálně do 5. června označováno jako riziková oblast. Přechodnému období se při cestě z Česka do Německa ale mohou vyhnout ti, kteří v Česku nepobývali před 6. červnem a zároveň nebyli v jiné rizikové oblasti.

Již nyní bylo možné volně do Německa cestovat bez karantény a bez testů v rámci takzvaného malého pohraničního styku. Pobyt v Německu ale nesměl přesáhnout 24 hodin.

To, že pro cesty do Německa pro příště nebudou potřebné testy, ale neznamená, že Češi se bez nich v sousední zemi zcela obejdou. Pro ubytování v hotelech či penzionech nebo pro návštěvu restaurací a hospod je nezbytný negativní rozbor, doklad o očkování, nebo potvrzení o prodělání nemoci.