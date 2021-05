Pandemie ve světě: Maďarsko i Německo se chlubí zdoláním třetí vlny. Japonsko rozšířilo stav nouze

Maďarsko v zásadě zdolalo třetí vlnu koronavirové infekce a zbývající omezující opatření budou zrušena či dále zmírněna, jakmile dostane očkovací látku proti nemoci covid-19 pět milionů lidí. Podle agentury MTI to v rozhovoru poskytnutém rozhlasové stanici Kossuth řekl premiér Viktor Orbán. Očekává, že uvedené hranice očkovaných jeho země s téměř deseti miliony obyvatel dosáhne už během dvou následujících dnů.

Údaje zdravotnických úřadů ukazují, že do pátku bylo v Maďarsku očkováno bezmála 4,9 milionu lidí a hranice pěti milionů bude podle Orbána „určitě dosažena tento víkend“. To staví Maďarsko do předvoje Evropy a země „je ve srovnání s ostatními zeměmi stále bezpečnější“, prohlásil předseda vlády. Očkuje se tam i vakcínami z Ruska a Číny, které neschválila Evropská léková agentura.

Německo je také přesvědčeno, že zastavilo třetí vlnu pandemie a slibně tam pokračuje i imunizace obyvatel. Plně očkovaných je více než deset milionů z 83 milionů obyvatel. Na tiskové konferenci to prohlásil německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. V Německu se za čtvrtek objevilo 8769 nových případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, před týdnem to bylo 11 336. Podle Institutu Roberta Kocha (RKI) je pandemie na ústupu.

„Čísla vypadají slibně,“ řekl Spahn. „Prolomili jsme hranici deseti milionů plně očkovaných. K tomu máme 32,6 milionu lidí, kteří dostali přinejmenším první dávku (očkovacího preparátu),“ řekl o osmdesátimilionové zemi. Uvedl také, že po pomalém rozjezdu se tempo očkování díky stabilním a rostoucím dodávkám vakcín zrychluje, proto očekává, že k počátku třetího čtvrtletí, tedy k červenci, dostane nejméně první dávku každý druhý obyvatel země.