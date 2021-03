Premianti už očkují všechny dospělé. Od nejstarších začali všichni, mnozí přidávali vybrané profese

Izrael platí za jednu z nejúspěšnějších zemí v rychlosti očkování proti covidu-19. Podle středečních údajů na webu listu The Times of Israel dostalo v téměř devítimilionovém Izraeli první dávku přes pět milionů lidí a druhou víc než čtyři miliony. V Izraeli se mohou přihlásit všichni obyvatelé starší šestnácti let.

Kromě toho země začátkem měsíce oznámila, že očkování bude nově dostupné i pro lidi, kteří už onemocnění covid-19 prodělali. Obdržet by podle doporučení ministerstva zdravotnictví měli jednu dávku devadesát dní po vyléčení. Těchto obyvatel je bezmála osm set tisíc, přičemž zhruba 104 tisíc z nich už vakcínu dostalo.

Děti od dvanácti let možná už na jaře

Izrael zatím proti covidu-19 neočkuje občany mladší šestnácti let, kterých jsou podle The Times of Israel asi tři miliony. I to by se ale mohlo brzy změnit.

Podle izraelské televizní stanice Kanál 12 by mohlo už na jaře začít očkování dětí od dvanácti let. Poradní panel ministerstva zdravotnictví o tom podle stanice začne jednat, jakmile společnost Pfizer zveřejní předběžná data o bezpečnosti vakcíny u dětí ve věku 12–⁠15 let. Údaje se podle stanice očekávají koncem dubna nebo začátkem května.

Izraelské ministerstvo zdravotnictví podle televize předpokládá, že vakcína Pfizer/BioNTech má u dětí stejnou účinnost, a nebude tak se schválením čekat na zveřejnění celé klinické studie. Očkování již obdrželo zhruba dvě stě Izraelců mladších šestnácti let, kteří byli zařazeni k rizikovým skupinám a byla jim udělena výjimka. U žádného z nich se neprojevily vážné vedlejší účinky.