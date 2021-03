Proces vyjednávání o nákupu vakcín byl dle Charanzové netransparentní, proto zavládl zmatek

V evropském boji o vakcíny se od samého počátku objevují problémy. Jedním z těch posledních je omezení dodávek vakcín firmou AstraZeneca pro EU o 73 procent. Europoslankyně Charanzová si myslí, že jde o zásadní problém, ona osobně za to kritizovala i předsedkyni Evropské komise. V Bruselu si dle ní všichni kladou otázku – kdo za to selhání nese zodpovědnost?

Dle političky by měla Evropa ve vakcinaci hlavně zrychlit, je ráda, že už má EU čtyři schválené vakcíny, měla by také zaměstnat všechny výrobní linky. Pevně věří, že situace se brzy zlepší.

Pozastavování užívaní dávek vakcín od firmy AstraZeneca podle Charanzové souvisí s tím, že se každá vláda snaží udělat maximum pro ochranu své země. Vlády tedy využívají kompetence, které mají, nemusejí čekat, co řekne Evropská zdravotnická agentura. Domnívá se ale, že s pozastavováním vakcinace AstraZenecou by bylo lepší počkat na stanovisko Evropské zdravotnické agentury.

Vakcinační pasy

Evropská komise chce brzy představit návrh digitálních očkovacích certifikátů, které by mohly lidem usnadnit cestování už v letní turistické sezoně. Mnoho zejména jihoevropských států, které spoléhají na letní návrat turistů, volá po tom, aby Evropská unie co nejdříve připravila kritéria pro jednotné digitální osvědčení, na jehož základě budou moci lidé očkovaní proti covidu-19 bez testů, karantén či dalších podmínek moci cestovat mezi unijními zeměmi.

Charanzová si myslí, že to je krok správným směrem, musí v něm být ale prostor pro výjimky. Nesmí se diskriminovat lidé, kteří se očkovat nemohou, měla by tam být možnost PCR testu nebo potvrzení o protilátkách. „Ve středu budeme mít jasněji, Evropská komise by měla předložit konkrétní parametry. Vnímám to pozitivně, tato věc se osvědčila i v Izraeli,“ řekla. Zájem je, aby pasy začaly platit co nejdříve, před zahájením letní sezony.