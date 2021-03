Testy na doma se prodávají v lékárnách, povinný ale nenahradí

Potom přichází na řadu vyhodnocení testu. Provádí se v takzvané testovací kazetě, kde se ke vzorku přidá detekční kapalina. Výsledek ukáže do 15 minut. Může být ale neuspokojivý, a to hned ze dvou důvodů. Jistě nikomu neudělá radost, když se ukážou dvě čárky značící pozitivní test. Může se ale také stát, že se ukáže čárka pouze na polovině výsledkového proužku. To značí, že se test nepovedl a je potřeba koupit si novou soupravu.

Sehnat se dají i testy, které pracují se vzorkem slin. U nich je ale potřeba předem alespoň dvě hodiny nejíst a nepít. Vzorek má navíc jiné vlastnosti než ten odebraný pomocí stěru. „Koncentrace viru v ní bude nižší,“ ozřejmila biochemička Jana Jaklová Dytrtová.