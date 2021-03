Pokud ruskou a čínskou vakcínu schválí EMA, nebudeme je nijak nálepkovat, říká Jourová

„V žádném případě neříkám, že co je západní, je dobré, a co je východní, je špatné. Naslouchám expertům a odborníkům. Ti říkají, že ruská vakcína Sputnik V má velice dobré hodnocení. Pokud proběhne úspěšně certifikace u EMA, tak nebudeme té vakcíně dávat žádnou nálepku, národnost nebo ideologii. Je to vakcína, která může pomáhat a bude pomáhat k zajištění zdraví občanů,“ říká místopředsedkyně Evropské komise.

Na otázku, zdali by se sama nechala očkovat ruskou či čínskou vakcínu, odpověděla Jourová podobným způsobem. Podle ní je základem schválení látek Evropskou agenturou. „Nerada bych se nechala očkovat nějakou jinou vakcínou než schválenou.“

Prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš (ANO) se dříve vyjádřili, že by umožnili dobrovolné očkování ruskou a čínskou vakcínou bez schválení od EMA. Podobný přístup zvolil maďarský premiér Viktor Orbán, který se sám nechal čínskou vakcínou naočkovat. Babiš svá vyjádření ale později zmírnil.

Podle Jourové si premiér uvědomil, že by v případě očkování nepotvrzenou látkou na sebe český stát bral plnou odpovědnost za škody, které by se mohly necertifikovanými vakcínami způsobit. „Pokud si státy zajistí neschválené vakcíny a odsouhlasí si je na svém území, tak to dělají na vlastní zodpovědnost,“ podotýká Jourová.