Lékaři jsou tváří pandemie. Kdyby nevystupovali v médiích, osudy pacientů by se ztratily ve statistikách

„Na jaře se snažili vyvolávat naději a říkali, že to není tak hrozné. Teď je situace velmi kritická, v tuhle chvíli mi zdravotníci většinou říkají, že je to to nejhorší, co v životě zažili, a snaží se to sami ještě víc ukazovat,“ popisuje hlavní rozdíl mezi rozhovory s lékaři na začátku pandemie a nyní reportérka Událostí Johana Šulcová. V nemocnicích natáčí prakticky každý den. Svoje emoce do reportáží nepromítá, dodávají je právě výpovědi lékařů.

Takovou zkušenost teď má víc novinářů. Lékaři, i když jsou přepracovaní, nemají problém na kameru nebo diktafon vyprávět, jaká je situace na odděleních. Dělají to z různých důvodů – chtějí ukázat realitu, chtějí vyvrátit některá oficiální sdělení anebo varovat před nákazou a některými zavádějícími informacemi.

Hrdinové a oběti

Místo příběhů pacientů proto média vyprávějí příběhy těch, kdo je léčí a zachraňuje. „Je důležité, abychom se dozvídali zkušenosti lékařů, kteří jsou přímo na místě a že je to právě typ konkrétního příběhu. Protože jsou lékaři, kteří to zažívají dennodenně. Je to část reality, která je výrazně emocionální, je dobře, že se tato svědectví objevují,“ domnívá se socioložka médií z Masarykovy univerzity Johana Kotišová.

Podle odborníka na etiku médií Jana Motala jsou lékaři ve zpravodajství zobrazováni buď jako hrdinové, nebo oběti. Obě podoby jsou podle něj ale extrémní a do jisté míry nebezpečné. „My bychom potřebovali vrátit ty lékaře jako živé bytosti, kteří jsou někdy hrdinové a někdy oběti, ale především jsou to živí lidé, kteří jsou součástí situace jako my. Máme pocit, že na ně můžeme delegovat naše problémy, že situaci řeší místo toho, aby ji vyřešila celá společnost. To na ně klást nemůžeme, a proto je chybou, když zpravodajství vytváří představu, že pandemii řeší vláda a lékaři. Pandemii musí řešit celá společnost,“ varuje Motal.

Nebýt zdravotníků, koronavirová pandemie by se v médiích pravděpodobně zhustila pouze do statistik a politických tahanic. Podle některých novinářů i analytiků totiž často čísla vítězí nad lidmi. Přes údaje o počtu nakažených, pacientů ve vážném stavu, počtu aplikovaných vakcín nebo informaci o reprodukčním čísle se ze zpráv vytratila podstata nemoci.

Statistika je jen doplňkem zpravodajství

„Velkou část roku byly zpravodajské relace otvírány zprávou o jednom jediném čísle. To číslo se stalo hlavním indexem existence koronaviru v České republice. Zaznívalo, kolik přibylo případů, což nebyla pravdivá věta, protože tolik bylo detekováno, ale nepřibylo. My jsme nikdy neměli data o tom, kolik lidí je opravdu infikováno,“ upozorňuje mediální analytik z New York University in Prague Tomáš Trampota.