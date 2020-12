Počet nakažených za den překročil 14 tisíc, pozitivní byly téměř dvě pětiny testů. PES je už týden na pátém stupni

Poledne na Štědrý den bude okamžik, kdy musí podle vládního rozhodnutí zavřít obchody a některé letos již neotevřou. Vláda v platném opatření rozhodla, že s výjimkou lékáren a prodejen na nádražích nebo benzinkách musí všechny obchody zavřít 24. prosince ve dvanáct hodin.

V dalších dnech mohou mít otevřeno od 5 do 23 hodin, ale zároveň platí zákon, který zakazuje o vánočních svátcích otevřít obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních. Od neděle potom přejde Česko do pátého stupně opatření proti šíření koronaviru, kdy většina obchodů zavře, a to nejméně do 10. ledna.