Vláda pravděpodobně požádá o prodloužení nouzového stavu do konce roku, řekl Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Havlíček v OVM řekl, že o prodloužení nouzového stavu do konce roku požádá vláda „s největší pravděpodobností“.

Jihočeský hejtman a bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS) míní, že nouzový stav v tuto chvíli už není nutný. „Nouzový stav přece nesouvisí s tím, co je kde otevřeno, nebo není, nouzový stav je nějaký legislativní rámec, který vládě umožňuje některé věci řešit. Některé třeba operativněji, to znamená dopravovat pomocí hasičů a policie někam nějaké věci,“ řekl v OVM a dodal, že nouzový stav „nesouvisí s tím, jestli děti půjdou do školy nebo se budou otevírat obchody“.

Havlíček s tím ale nesouhlasí. „Stupeň číslo tři je ještě nezbytně nutné dělat v určitém režimu, a pokud nebude nouzový stav, tak my nemáme nástroje pro to, abychom tam pravidla udrželi,“ oponoval vicepremiér. Česko do konce roku zůstane na stupni tři, maximálně se posune do stupně dvě, k čemuž je nouzový stav také třeba, uvedl Havlíček.

Také podle Blatného by bez zvláštního režimu nebyla opatření vymahatelná, řekl po dopoledním jednání vlády. Dodal také, že připravuje podrobný materiál pro jednání s poslanci. Na žádost jsou nicméně ještě dva týdny čas, poznamenal.