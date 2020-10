Slovensko finišuje přípravy na celoplošné testování, povolává i zubaře či veterináře

Slovensku podle ministerstva obrany se zajištěním plošného testování pomůže Rakousko, které do země vyšle 50 svých vojenských mediků.

Testování v sobotu určitě začne, ale zdravotníků, kteří by měli odebírat a vyhodnocovat vzorky, pořád není dost. „Ještě včera (ve čtvrtek) apeloval na zdravotníky ministr obrany Jaroslav Naď i premiér Igor Matovič (oba OĽANO), ten je dokonce láká mimořádným příplatkem 500 eur, pokud odpracují oba víkendové dny,“ přiblížil zpravodaj ČT na Slovensku Petr Obrovský.

video Zpravodaj ČT Obrovský: Až do posledních hodin se bude hledat každá volná ruka

Do testování se organizačně zapojí padesát tisíc lidí

Do největší logistické akce v novodobých dějinách Slovenska se kromě zdravotníků zapojí také armáda, která ji organizuje, a dále policie, hasiči, zástupci samospráv či dobrovolníci. „Dřív mluvila vláda o tom, že to bude asi padesát tisíc lidí na straně organizačních složek. Odběrných míst by mělo být po celém Slovensku asi pět tisíc,“ upřesnil Obrovský.

Testovat se bude v sobotu i v neděli, vždy od sedmi rodin ráno do deseti večer. Používat se budou antigenní testy, které sice nejsou tak přesné jako PCR testy, ale jejich vyhodnocení trvá jen patnáct až třicet minut. Víkendovému spuštění celostátního testování předcházela pilotní fáze ve čtyřech nejspostiženejších okresech.

Negativní test ulehčí pohyb

Motivace zúčastnit se testování je podle Obrovského velká. „Pro toho, kdo bude mít u sebe negativní test, nebude od pondělí 2. listopadu platit zákaz vycházení, který je tady na Slovensku momentálně v platnosti. To znamená – mám-li negativní test, od pondělí se mohu pohybovat relativně volně, navštěvovat všechny obchody, navštěvovat služby, zajít si třeba ke kadeřníkovi, chodit do zaměstnání.“

„Na lidi bez testu se bude vztahovat jen několik výjimek ze zákazu vycházení, budou si moci například jít nakoupit základní zboží do nejbližšího obchodu nebo si zajít k lékaři,“ uzavřel zpravodaj ČT.