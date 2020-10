Data ukazují, že na podzim lidé pohyb příliš neomezili. Operátory překvapilo vyjádření ministra

Intenzita dopravy odráží aktivitu lidí. A doprava během října byla dosud daleko živější než ta, kterou bylo možné sledovat v březnu. Tehdy po vládních restrikcích Česká televize informovala o tom, že na dálnicích se pohybují hlavně kamiony. Osobní auta sice také jezdila, ale jednalo se o výraznou menšinu.

Rozdíl potvrzují i data od Ředitelství silnic a dálnic, která ČT získala. Březnový propad vůči dopravě v loňském roce byl zřejmý, podzimní je daleko slabší. Na jaře poklesla intenzita víkendové dopravy na dálnici D1 (47. kilometr) asi na 55 procent normálních hodnot, v pracovní dny byla okolo 70 procent. Nyní to ve všední dny bylo okolo 90 procent.

Ještě výraznější rozdíl nabízejí data z dalšího sčítacího místa. Na dálnici D8 v Českém středohoří (50. kilometr) byl před dvěma týdny provoz na pohled prakticky normální, tou dobou ještě zhruba na 85 procentech loňského stavu. Přitom právě tam v březnu klesaly počty ve všední dny na polovinu.

Překvapení operátorů

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že vláda při hodnocení pohybu lidí používá také data od mobilních operátorů. „Máme objektivní hodnocení mobility. Pokud se prostřednictvím operátorů podíváme na to, jaká je situace, tak zjistíme, že mobilita klesla ve srovnání s březnem, tedy s tou s jarní vlnou, ne až tak významně,“ prohlásil ministr.

Operátory to ovšem překvapilo. Jejich asociace tvrdí, že nic takového vládě přímo neposkytla. „Nás to velmi znepokojilo. Protože první reakce mnohých lidí byla: co se to děje, vy někomu dáváte data, která nás sledují? A to samozřejmě operátoři nedělají. Skutečně bych rád apeloval na představitele státu, aby ve věci, která souvisí s osobními údaji občanů, aby ta slova skutečně vážili,“ říká výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

Podle operátorů informace zřejmě pocházejí z výzkumného projektu na Vysoké škole báňské v Ostravě. Experti tam z anonymizovaných dat z jedné sítě sestavují třeba dopravní modely.