Některé věci se mi nepodařilo prosadit, určitou míru odpovědnosti také nesu, přiznal exministr Vojtěch

„Možná i nějakou míru odpovědnosti za to také nesu,“ přiznává Vojtěch při pohledu na aktuální situaci a připouští, že některé věci asi šlo udělat jinak. „Nemyslím si, že by to bylo třeba nějaké rozhodnutí, které jsem neudělal, ale spíše věci, které se nepodařilo prosadit,“ přibližuje. Jako příklad uvádí, že se mu nepodařilo docílit zavedení povinnosti nosit roušky od 1. září. „Vždy jsem vše dělal na maximum a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ říká ale zároveň o svém čase v čele resortu. „Politika je umění možného. Pracujete se systémem, který má určitou latenci,“ vysvětluje. Podle něj by se na základě nynějších zkušeností dalo například uvažovat o reformě hygienického systému.

„Dělali jsme maximum pro to, aby systém fungoval,“ říká Vojtěch. „Je to spíše o lidech,“ dodává ale. „Pracovali jsme se čtrnácti hygienickými stanicemi a čtrnácti řediteli. Musím říci, že ne se všemi to bylo snadné. Ne u všech bylo snadné, aby se vůbec zapojili do toho systému,“ popisuje Vojtěch třeba problémy s trasováním. „Dva měsíce nám trvalo, než jsme všechny laboratoře v Česku napojili do společného systému tak, abychom měli veškeré informace,“ pokračuje bývalý ministr. „Snažíme se centrálně řídit naprosto decentralizované zdravotnictví,“ vysvětluje. Vojtěch také vyvrátil, že by odsouval určitá protiepidemická opatření, aby je nemusel zavádět před krajskými volbami. „Za sebe to můžu zcela vyloučit. Vůbec jsem nebral v úvahu jakékoliv volby,“ potvrdil. Odmítl také, že byl problém, že se v letním období po dobu čtyř měsíců nesešla Ústřední epidemiologická komise. „Je to orgán, který slouží ke sdílení informací o aktuální situaci a ta situace v průběhu léta byla, neříkám zcela klidná, ale byla velmi regionální. Byla to lokální ohniska, ve většině krajů byly nulové přírůstky,“ objasňuje.