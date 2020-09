Ve Francii rychle přibývá nakažených koronavirem. Stoupl ale i počet provedených testů

„Místní zástupce je v kontaktu s infikovaným žákem, který jde na testy. Nevíme, jestli s ním naše dítě bylo v kontaktu a zda by mělo být také testováno,“ přibližuje současnou situaci Alexandra Clémentová, matka žáka v Marseille.

Podle řady odborníků může za nárůst nakažených právě bezstarostné léto. O to větší obavy provázejí začátek školního roku. Stovky tříd zavřených po pouhých několika dnech výuky tyto obavy potvrdily.

V srpnu jako by Francouzi na covid-19 zapomněli. Pláže na jihu země byly skoro stejně plné jako loni a turistice pomohla i vláda, když rychle uvolnila restrikce. „Lidé už se přestávají bát, zdravotníci je uklidnili,“ podotkl François de Canson, starosta obce La Londe.

Vláda uvažuje o zkrácení karantény

Francouzská vláda může navíc už do konce týdne rozhodnout o zkrácení karantény na sedm dní. Podpořila to i vědecká rada státu, podle které trvá infekčnost nakažených maximálně pět dní. Některé země včetně České republiky už ale před cestou do Francie varují.

Řada francouzských epidemiologů nicméně tvrdí, že samotný růst počtu nakažených není ten nejdůležitější ukazatel. Navíc počet testů za týden se už přehoupl přes milion.

„Většina populace neonemocní. Jenom její malá část může mít vážnější potíže a někteří lidé mohou i zemřít,“ tvrdí epidemiolog Laurent Toubiana z Národního ústavu pro zdraví a výzkum medicíny.

Většina případů je ve čtyřech oblastech

Sedmdesát procent případů se soustředí v pouhých čtyřech regionech. „Mluvíme zejména o Paříži a okolí a také o Azurovém pobřeží, tedy o okolí Nice, a hlavně Marseille je na tom nepříliš dobře,“ upřesnil Šmíd.

Pokud vláda bude zpřísňovat opatření, bylo by to jen lokálně. Například v Paříži platí povinnost nosit roušky nejen v dopravě a ve veřejných prostorách, ale také venku.

„Něco podobného platí pro Marseille, pro Nice a přístoupila k tomu i další větší města. Někde se to netýká plošně celého města, ale jen ulic, kde je vysoké procento obyvatel a kde je nebezpečí, že vysoká hustota obyvatel může zvýšit riziko nákazy,“ uzavřel zpravodaj ČT.