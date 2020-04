Znovu platí zóny placeného parkování, v Praze ale zatím ne. Vláda požádá o prodloužení nouzového stavu

Sněmovna bude v úterý opět jednat o tom, zda vládě umožní kvůli epidemii nového koronaviru prodloužit nouzový stav. Menšinový kabinet ANO a ČSSD žádá, aby v souvislosti s nynějším plánem uvolňování restrikcí pokračoval do 25. května. Opoziční strany většinou žádají podrobné argumenty, k čemuž by mělo další prodloužení stavu nouze sloužit. Za současné situaci by skončil s dubnem.

Pokud by se kabinetu podařilo mezi poslanci prosadit kratší prodloužení, kabinet by později žádal o další, řekl před jednáním dolní komory předseda Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pokud by nouzový stav skončil podle nyní platného rozhodnutí na konci dubna, padly by všechny plány na řízené rozvolňování opatření proti koronaviru, varoval.

V Lánech se sejdou prezident a premiér

Prezident Miloš Zeman se v úterý večer na lánském zámku sejde k pravidelnému jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Debatovat by měli především o vývoji epidemie koronaviru v Česku. Zeman v minulosti opakovaně vyjádřil podporu krokům, které Babišova vláda proti epidemii podniká.

V souvislosti s restriktivními opatřeními, která vláda přijala a která nyní začala postupně uvolňovat, Zeman dříve řekl, že přednost musí mít ochránění lidských životů. Kritizoval například návrhy na rychlý návrat žáků do škol, vyjádřil také podporu tomu, aby české hranice zůstaly na rok uzavřené. Kabinet zákaz vycestování minulý týden zrušil, ministerstvo zahraničí ale cesty mimo republiku nadále nedoporučuje a upozorňuje na to, že řada zemí ani neumožňuje cizím občanům vstup do země.

Prezident a premiér se scházejí pravidelně každý měsíc, naposledy byl Babiš za Zemanem v Lánech 20. března. Tehdy ocenil Zemanovy kontakty v Číně, když podle ministerského předsedy pomohly dostat do Česka v době epidemie koronaviru ochranné zdravotnické pomůcky.

Ústavní soud rozhodne o dvou stížnostech na vládní opatření

Ústavní soud by měl v úterý na svém webu oznámit, jak rozhodl o prvních dvou podnětech z početnější skupiny stížností na vládní opatření proti šíření koronaviru. Jedna ze stížností směřuje proti omezení veřejných zasedání zastupitelstev. Vládní usnesení už není v platnosti, soudcem zpravodajem je Pavel Šámal.

Druhý podnět směřuje proti březnovému vyhlášení nouzového stavu a proti omezení volného pohybu v ČR nejprve vládou a poté ministerstvem zdravotnictví. Server Česká justice minulý týden napsal, že soudce zpravodaj Jaromír Jirsa navrhuje stížnost odmítnout.

Ústavní soud obdržel celkem 11 stížností proti opatřením vlády a ministerstva zdravotnictví. Jeden podnět vzal pisatel zpět, zbývá jich tedy deset.