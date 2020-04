Miliardy eur a biliony dolarů. S dopadem koronaviru se potýkají země, vinaři i zločinci

Itálie, Španělsko a Francie dosud dohromady zaznamenaly přes půl milionu lidí s koronavirem a zhruba 70 tisíc obětí. Dopadu pandemie se obávají vinaři, kteří již požádali o pomoc. Francouzský ministr zemědělství Didier Guillaume připustil, že mají vážné problémy a vyzval k větší pomoci ze strany Evropské unie. Obává se, že situaci dále zhorší snížení dovozu na oba největší trhy světa – tedy do Evropy a USA.

Vinaři ve Středomoří se navíc obávají, že je zasáhne krize silněji, protože silně spoléhají na prodej v barech, restauracích a terasách. Ty jsou ale vesměs uzavřené a cestovní ruch zůstane omezený i poté, co budou zrušena opatření omezující pohyb.

„V Evropě uzavření tohoto důležitého distribučního kanálu může přinést snížení objemu o 35 procent a snížení tržeb o téměř 50 procent,“ řekl generální ředitel OIV Pau Roca. Připustil, že se distribuce přesunula k maloobchodníkům a na internet, ale očekává se, že celková spotřeba klesne a stejně tak i ceny.

Belgie oznámila plán na zmírnění opatření, může se ale změnit

Belgie, která má v přepočtu na obyvatele jednu z nejhorších bilancí úmrtí na komplikace spojené s koronavirem na světě, hodlá zmírnit omezující opatření spojená s koronavirem. Tamní premiérka Sophie Wilmésová oznámila detailní plán pro pomalé rozvolňování přísných opatření, která byla zavedena 12. března.

Podle nových pravidel se nejprve 4. května otevřou obchody s látkami, aby si lidé mohli pořídit ochranné roušky na obličej, které nově musejí mít všichni Belgičané starší 12 let, když chtějí cestovat veřejnou dopravou. Ostatní obchody otevřou o týden později. Do škol se budou moci studenti vrátit od 18. května, nicméně v každé třídě bude moci být jen deset dětí, uvedla BBC. Kavárny a restaurace budou moci otevřít nejdříve 8. června. Jak ale premiérka dodala, vše se ještě může změnit a „nic není vytesáno do kamene“.

Belgie v pátek oznámila 189 nových úmrtí pacientů s nemocí COVID-19. Celkem země s 11,5 milionu obyvatel od počátku epidemie eviduje už 6679 mrtvých a více než 44 tisíc nakažených.

To, že má Belgie má v přepočtu na obyvatele jednu z nejhorších bilancí úmrtí na komplikace spojené s koronavirem na světě souvisí i s odlišným způsobem vedení statistik. Jako jedna z mála zemí světa totiž Belgie započítává i případy úmrtí v domovech seniorů a dalších pečovatelských domech. Ve statistice se tak často objeví i případy, u kterých je jen podezření na nákazu virem SARS-CoV-2, které však nebylo potvrzeno testy.

USA: Schodek bude kvůli koronaviru rekordní

Jestliže se v případě vinařů jedná o propad o miliardy, v případě rozpočtu Spojených států jde o biliony. Podle odhadu rozpočtového úřadu Kongresu (CBO) dosáhne letošní deficit 3,7 bilionu dolarů. Půjde o čtyřnásobné zvýšení a rekordní výši. Ve srovnání se schodkem z roku 2009, kdy se nastupující Obamova administrativa musela vypořádat s tehdejší ekonomickou krizí, je to dvojnásobek.