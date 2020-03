Rozhovor o životě v Šen-čenu: cestou do práce mi třikrát měří teplotu, pět týdnů jsme byli doma

On-line objednávky a rozvoz jídla byly v Číně populární už dříve, teď na to přešel snad každý. Široká nabídka restaurací, kompletní sortiment supermarketů i vaše oblíbená kavárna či stánek s čajem, všechno najelo na on-line prodej a nejvíce na tom vydělává armáda poslíčků na skútrech. Kdyby si pro to člověk nemusel chodit na vrátnici, z bytu nevyjde vůbec.

Restaurace dostaly přímo zákaz podávání jídla v prostorách provozoven. Většina si tak postavila stolek venku a tam jen vydávala on-line objednávky.

V podstatě tedy člověk prakticky nemusel vycházet mimo byt. Jak to vypadalo, pokud jsi přeci jen potřeboval přejet někam po městě a jak úřady postupovaly, pokud se u někoho projevila nákaza? Máš někoho takového ve svém okolí?

V našem sousedství se objevil jen jediný případ, který byl okamžitě odvezen do nemocnice na karanténu. Následující půlden tu pobíhaly skupinky lidí zahalených do kombinéz a desinfikovaly, co se dalo. Nejvíce to odnesli všichni jeho sousedé z domu, tedy asi šedesát bytů, ti dostali na 14 dní zákaz vycházení. Ke vchodu do baráku se posadil strážný a párkrát za den jim tam někdo dovezl jejich poštu a on-line objednané potraviny.

Když někdo šel ven, musel se prokazovat QR kódem. Ten získal po registraci ve speciální aplikaci, kam musel vypsat cestovní historii a aktuální teplotu. Další registrace pres QR kód byla nutná při vstupu do každého supermarketu, obchodního domu, i do autobusu a metra. To aby se dalo zpětně vypátrat, kdo mohl přijít do styku s nakaženým.

Většina lidí ale chodila jedině na procházky do parku (teplota se měřila i při vstupu do parku), všechno ostatní bylo opuštěné. Jinak ano, kdo nemusel do práce, chodil ven jen si vyzvednout poštu a doručené jídlo.

Většinu doby během té hlavní krize to pro nás byla prostě naprostá nejistota. Přijde to sem? Propukne to ve velkém? Jaká další nařízení přijdou? Co když se to zpřísní a nebudeme vůbec moc vyjit z domu? Především když to člověk vidí na případech z Wu-chanu. Člověk nepřemýšlí, co bude za půl roku, ani moc co bude příští týden. Jen sedí a čeká na aktualizace.