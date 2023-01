Středula se rozhodl v noci před debatou. Zásadní je pro něj komunistická minulost kandidátů

Andrej Babiš (ANO) byl podle slovenského Ústavu paměti národa důvěrníkem a agentem Státní bezpečnosti, vědomou spolupráci popírá, o věc se soudí. Petr Pavel do revoluce v roce 1989 procházel výcvikem u vojenské rozvědky, počátkem 90. let působil u Vojenského zpravodajství.

Nerudová podle Středuly jako předsedkyně komise pro spravedlivé důchody prokázala, že vnímá sociální situaci v zemi. Ocenil také její komunikační schopnosti. „Ne s každým výrokem jsem souhlasil, ale nejsme v ideálním stavu, nemáme kandidáty, s nimiž bych bezvýhradně souhlasil,“ uvedl a dodal, že na volbu se snaží dívat z nadhledu.

Od podpory Nerudové si podle svých slov nic neslibuje, jen považuje za fér ji vyjádřit. „Řekl jsem jí po pořadu, že jsem připraven jí pomoci. Ale myslím, že to není reálné v tom smyslu, že je pár dnů do voleb.“

Své rozhodnutí Středula považuje za pragmatické a odmítá, že by nahrál Babišovi. To by se podle něj mohlo stát, kdyby naopak odstoupil a nic neřekl.

Ke kroku se odhodlal v noci ze soboty na neděli těsně před prezidentskou debatou, řekl v Událostech, komentářích. Nemluvil o tom s žádným ze senátorů, kteří ho podpořili, čeká však, že to proberou a senátoři ho pochopí. Věří, že to pochopí i sociální demokracie, která ho podporovala.

Plány Středula nyní žádné nemá, je podle něj příliš brzy po kampani. Řekl ale, že hodlá hájit zájmy lidí.