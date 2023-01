Do druhého kola prezidentské volby zbývá týden. Jsme svědky vyostřeného souboje, míní Komínek

Do druhého kola prezidentské volby zbývá týden. Oba kandidáti pokračovali v kampani, jeli i do měst, kde v prvním kole zvítězil protikandidát. Petr Pavel tak začal den v Ostravě, odpoledne pak zamířil do Brna. Andrej Babiš (ANO) byl od rána v Libereckém kraji, navštívil Liberec, Jablonec nad Nisou a Děčín. Jak si oba vedou v prvním týdnu kampaně, v pořadu 90' zhodnotili politologové či komentátoři.