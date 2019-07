Filmový postřeh: Lekce středoškolského života míří Ke hvězdám, ale nedosáhne na ně

Iris (Kara Haywardová) je třídní otloukánek. Svou křehkou duši a zdravotní potíže skrývá za velkými brýlemi a nepadnoucím oblečením. Spolužačka Maggie (Liana Liberatoová), nová příchozí do zapadlého oklahomského městečka, se liší od ostatních dívek, které Iris jen ubližují. Brzy se stanou kamarádkami a Iris může konečně prožít den bez posměchu okolí. K Maggiinu neštěstí ale mají konzervativní obyvatelé na nováčky políčeno.

Propriety středoškolských indie filmů se v Ke hvězdám objevují v celé plejádě. Vystupují zde nechápaví rodiče, nová kamarádka, šikana, předstírané přátelství, maturitní ples a první pusa i sex. Po známých situacích se režisérka Martha Stephensová nebojí sáhnout. Pocit odlišnosti může dodat jen zasazení příběhu do šedesátých let a černobílý obraz. Obojí každopádně zapadá do celkově sentimentální a líbivé nálady snímku.

Lepší komedie než drama

Ke hvězdám je povedenější v komediální rovině než v té dramatické. První polovina stopáže zaujme svými střídmými, ale trefnými pokusy o humor. Jejich nositelem je hlavně figura Maggie, která je schopna třídním utlačovatelkám Iris nabulíkovat fantastické lži.

Postupně a vcelku očekávaně se začnou objevovat i seriózní tóny. Stephensová s nimi nakládá pateticky a přejpatě – se skoro až sošnou obřadností. Zároveň přetrvává snaha publikum nijak neranit, ani když se film otře o témata lynče nebo sebevraždy.

Herecká dvojice Haywardová a Liberatoová je snaživá a přirozená, obývá ale městečko složené z černobílých figurek a nalinkovaných situací. V hlavní soutěži karlovarského festivalu jde o neurážlivý příspěvek, který ovšem neotvírá žádné otázky spjaté s filmovým uměním. A na rozdíl od jiných artově škrobených snímků se o to ani nesnaží.

