Dokument Martina Marečka odkrývá dálavu rodinných vztahů

Proč od vašeho posledního dokumentu uběhlo osm let? Co vás odvádělo od filmování?

Určitě by se daly vyprávět legendy, jak jsem měl hodně práce, musel živit rodinu, ale myslím, že jediný důvod, proč člověk netočí, je, že nemá důvod točit. Nemá tu vášeň k filmu. Takže jsem asi musel počkat na důvod, proč něco udělat.

Původně prý měla být Dálava hraným filmem.

To byl také jeden z důvodů. Snažili jsme se adaptovat všechny vrstvy příběhu, ale rostlo to způsobem, že by musel vzniknout jedině seriál. Jenže podmínky na seriál nebyly, tak jsem se pokusil udělat tohle jednoduché gesto.

Dokumenty nejen točíte, ale také o nich učíte na vysoké škole. Co vás přivedlo na myšlenku hraného filmu?

Znamenají pro mě výzvu neopakovat se. A také určité zákoutí lidského soukromí lze navštěvovat jenom ve fikčních světech, protože v dokumentu se dostáváte do problematických etických konsekvencí, ovlivňujete životy lidem. Myslím si, že dokument má jisté hranice, co jím můžete vyprávět.

V Dálavě, stejně jako v Pod sluncem tma, sledujete dvojici mužů mimo jejich domovské prostředí. Je to náhoda, nebo prostě situace, která vás zajímá?

Je to náhoda. Původně záměr a námět byl nastaven úplně jinak. Na druhou stranu základní scenáristická poučka je, že příběh je většinou tvořen dvěma, maximálně třemi postavami, a důležité je jim vytvořit prostředí, aby se věci intenzivněji vyvinuly. Princip cesty, princip nejistoty, kam ta cesta dovede, je určitě univerzální vyprávěcí nástroj.