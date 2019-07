Filmový postřeh: Apollo 11 uchvátilo nikdy neviděnými záběry

Základem se pro počin režiséra a střihače Todda Douglase Millera staly pět dekád staré filmové materiály, které měly být již v roce 1969 užity v chystaném celovečerním dokumentu. Ten se však nerealizoval a obdivuhodně kvalitní záznam v 65milimetrovém formátu zůstal nezúročen. Nyní přichází zadostiučinění.

Radou všem by mělo být nalézt plátno s co největšími rozměry a zhlédnout Apollo 11 na něm. Vzhledem k tomu, že snímek se k nám do distribuce nechystá, poskytuje útěchu alespoň karlovarský festival, který ho zařadil do nesoutěžní sekce Jiný pohled.

Režisér užívá metody střihového dokumentu, svůj projekt tak sestavil výhradně z archivních záběrů a zvukových nahrávek. Kdysi šlo o spíše okrajový přístup, nyní se ovšem rozmáhá i v mainstreamu na úkor „mluvících hlav“, které by záběry didakticky komentovaly. Jedinými novými přídavky jsou grafická znázornění mise, která osvětlují základní body. Jinak se Miller spoléhá čistě na účinnost obrovského množství záznamů, například více než 11 tisíc hodin zvukových nahrávek, z nichž bylo několik málo minut vybráno a důkladně synchronizováno s obrazem.