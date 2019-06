Filmový postřeh: Single Srpnová madona neví, co se sebou, a my nevíme, co s ní

Informace o Evě se dozvídáme postupně. Poměrně brzy ale odtušíme, že je jí přes třicet, je single a asi před čtvrt rokem se rozešla s přítelem. Během srpnového azylu se pořád s někým potkává a pořád se jí něco děje, jenže zdá se, že spíš to, co přinesl scénář, než to, co by mohl přinést život.

Za chvíli už můžeme být unaveni věčnými náhodami a obnovenými setkáními. Je otázka, jak dlouho bude diváka bavit společnost mladých single lidí a přijde mu zábavné sdílet s nimi jejich nerozhodnost. Nicméně nedá se upřít, že film naťukne důležitá témata současných třicátníků: odsouvané mateřství, zmrazení vajíček, skutečné mateřství, které matky ze single okruhu vyšachuje, snahy být dobrým rodičem, když s potomkem nežijeme v jedné domácnosti, snahy nastartovat svou profesionální kariéru jasným směrem apod.

Film může možná konvenovat mnoha mladým karlovarským divákům v podobné životní konstelaci. Ale tak jako se Eva setkává s různými lidmi, s nimiž něco zažije, a pak se jde prostě dál, tak ani diváci se zřejmě za filmem po zhlédnutí neohlédnou.