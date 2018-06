Budou prudit, nebo svítit? Poznejte letošní hvězdy

Jaký bude festival? Záleží na tom, jaké bude počasí, a také, jaké budou hlavní hvězdy, předpokládá z dlouholeté zkušenosti moderátor Marek Eben. „Když jsou fajn, tak to nějakým způsobem rozsvítí celý festival. Vzpomínám si, že když přijel John Travolta, jeho vstřícnost byla taková, že to bylo, jako kdyby festival rozsvítil, a už to zůstalo po celou dobu. A když přijede hvězda, která není tak vstřícná nebo prudí, tak to celý ten ročník trošku zprudí. To jsem zažil taky.“ Seznamte se tedy ve videomedailonku blíže s těmi, kteří budou mít vliv letos: Tim Robbins, Anna Paquinová, Barry Levinson, Caleb Landry Jones a Terry Gilliam.