Přepínání na nový vysílací standard pokračuje. Vypínání DVB-T teď čeká západ republiky

Další vysílače na západě země, Jáchymov a Cheb, přijdou na řadu ve středu 12 února. Týká se to i dokrývačů Aš, Kraslice, Loket, Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Rotava, Železná Ruda a Zaječov.

První na řadě jsou vysílače v Ústí nad Labem a Chomutově. Tam vypnutí starého signálu DVB-T s českotelevizními kanály v multiplexu 1 nastane už ve čtvrtek 30. ledna. Dotkne se to i dokrývačů v Ústí nad Labem, Děčíně, Desné-Příchovicích, Jindřichovicích pod Smrkem, Šluknově a Velkém Šenově.

Multiplexy se soukromými stanicemi budou následovat později podobně jako v ostatních regionech. V Praze a okolí například začal přechod na DVB-T2 koncem loňského listopadu s českotelevizními kanály, komerční stanice pak následovaly v lednu.

Už dříve začalo vysílání v DVB-T2 v takzvaných přechodových sítích souběžně s DVB-T. Po skončení první generace digitálního televizního vysílání se přechodové sítě nového standardu mění na finální.

Aktuálně v případě soukromých stanic pak přechodové sítě s DVB-T2 u vysílačů Žižkov a Cukrák skončí 30. ledna, pak budou kanály v novém standardu k dispozici už jen ve finální síti. Kdo si je dříve naladil v přechodové síti, bude muset pravděpodobně znovu ladit programy.

Vysílání v DVB-T2 je státem garantováno nejméně do roku 2030

Poslední DVB-T vysílače budou vypnuty do konce června 2020, kdy bude televizní pásmo 700 MHz uvolněno pro nové mobilní sítě 5G. Jde o celoevropský proces. Týká se to ovšem jenom těch, kteří televizní obsah přijímají přes anténu. Kdo používá kabelovou, satelitní nebo internetovou televizi, by neměl nic řešit.