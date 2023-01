Pro živnostníky, spolky a další právnické osoby jsou od Nového roku povinné datové schránky. Ministerstvo vnitra je bude do konce března všem zmíněným automaticky zřizovat. Jaké má živnostník povinnosti a co to bude pro něj znamenat? Na otázky v pořadu Drahé Česko odpovídal Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu z Ministerstva vnitra.