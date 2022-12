Cena vody zdražuje napříč Českem. To ovlivňuje jak domácnosti, tak třeba i rekreační zařízení a velké podniky. Jak správně šetřit vodou? Co vše v našich domovech ovlivňuje její spotřebu? Jak dobře by měla být naprojektována koupelna? Hostem v pořadu Drahé Česko byl vedoucí centra produktového vzdělávání společnosti Laufen Libor Žák.