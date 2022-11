Dodavatelé energií rozesílají zákazníkům nové ceníky. Do těch se už promítá zastropování cen, které vláda nařídila od nového roku. Na rozpis konkrétních záloh si někteří zákazníci budou muset ještě počkat. Dodavatelé, které dřív Česká televize oslovila, slíbili, že to stihnou nejpozději do konce prosince. O změnách, které se dotknou milionů klientů, hovořila v pořadu Drahé Česko Věra Šulová ze společnosti Centropol.