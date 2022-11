Do Vánoc zbývá necelý měsíc a obchody zaplavily cedule s nápisem „sleva“. Do Česka opět zamířila akce Black Friday, tedy černý pátek, který se touto dobou objevuje v kalendáři obchodníků. Vyplatí se však nakupovat ve velkých slevových akcích? A na co si dát při nákupech v této době pozor? Odpovědi přinesl seriál Drahé Česko.