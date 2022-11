Drahé energie, zdražování potravin i služeb, inflace. Lidé se mohou snadno dostat do finanční tísně. Co dělat, aby se to nestalo? A jak postupovat, pokud se už do problémů lidé dostanou, hovořil v dalším díle seriálu ČT24 Drahé Česko ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal.