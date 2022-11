Sting nebo The Cure a další velká jména přijíždějí do České republiky. Některé koncerty byly přesunuty z předcházejících měsíců, ceny vstupenek tedy zůstaly stejné. Jak je to ale u nově ohlášených turné? Je možné ještě vyrazit na koncert za rozumnou cenu? Na dotazy diváků odpovídá Jakub Nový, předseda České hudební obce.