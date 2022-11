Drahé Česko: Jak ušetřit za vytápění?

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky by mohly domácnosti kvůli úsporám energií vyměnit okna a dveře nebo využít fotovoltaiku. Uvedl to na konferenci Svazu moderní energetiky v Ostravě. Odborníci se tam zabývali možnostmi, jak ceny energií ve městech a obcích snížit. Pomoct by měly taky obnovitelné zdroje - například vodík nebo investice do biostanic. Jak ušetřit na vytápění domácnosti? Divákům pořadu Drahé Česko radil analytik Centra pro obnovitelné zdroje a úspory energie Jan Truxa.