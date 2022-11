Každým rokem se zvyšuje počet lidí, kteří odcházejí do předčasného důchodu. Tým ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) proto řeší, jak tento trend zvrátit. Podle mluvčí resortu Evy Davidové je v plánu například zesílení podpory zkrácených úvazků lidí nad 55 let. A to od Nového roku. Jak mohou senioři krizi zvládnout, radila v pořadu České televize Drahé Česko předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.