V médiích se začaly objevovat informace o probíhajícím rozkolu v Československé sociální demokracii. Hovořilo se o vzniku tří frakcí. Jak na to reagovali přední představitelé strany? Jaký by měl být její předseda? A mělo by vedení zůstat stejné?

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.