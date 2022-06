Pro většinu země platí odpoledne výstraha před bouřkami. Vyhnout by se měly pouze severozápadu Česka. Naopak v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku by přívalové srážky měl doprovázet i silný vítr. Podle meteorologů se mohou vyskytnout i kroupy. Víkend bude ale slunečný, meteorologové očekávají tropické teploty. V neděli by zejména v Čechách mohlo být až 36 stupňů Celsia.