30 let zpět: Archiv odhalil členy Lidových milicí a žádosti o zbraně

Ve Státním ústředním archivu se podařilo odhalit dosud nezveřejněné materiály o činnosti bývalých Lidových milicí. Dvě zapečetěné obálky obsahovaly nejen kompletní seznam členů milicí, ale například i požadavky na zvýšení počtu zbraní a munice pro léta 1988 až 1990, a to až o 150 procent. Poslanec a člen branně bezpečnostního výboru Michal Malý k objevu řekl: „Nevyvolalo to ve mně pocit, že by tím chtěli bránit závody.“

