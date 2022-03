V kasárnách v Českém Krumlově vrcholily v březnu 1992 přípravy na odjezd první Československé jednotky do Jugoslávie. První skupina tvořená patnácti důstojníky československé armády a příslušníky ochranných sil OSN odletěla do Bělehradu v pátek 13. března. Zbytek praporu o síle 500 mužů měl být v Jugoslávii nasazen do 18. dubna.

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.