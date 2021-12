30 let zpět: Návrat firmy Baťa

V pražském hotelu Fórum byla před třiceti lety podepsána smlouva mezi firmou Baťa ČSFR a českou stranou. Předmětem smlouvy bylo převedení závodu v Dolním Němčí a části obchodní sítě do majetku firmy Baťa ČSFR, a to za deset milionů amerických dolarů. Po nucené 46leté přestávce se tak Tomáš Baťa vrátil do československého obuvnického průmyslu a distribuční sítě.

