30 let zpět: Připomínka historického letu Jana Kašpara

U příležitosti 80. výročí letu Jana Kašpara z Pardubic do Prahy, které připadlo na jaro 1991, zopakoval tuto cestu Petr Mára s kopií letounu typu Demoiselle. Vzhledem k omezenému doletu byl nucený na cestě do Prahy přistát v Kolíně kvůli doplnění pohonných hmot. I s dalším mezipřistáním trvala jeho cesta z Pardubic do Prahy necelé tři hodiny.

