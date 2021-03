Před listopadem 1989 prodával československý letecký podnik Let Kunovice většinu vyrobených strojů do Sovětského svazu. Novým podmínkám zahraničního obchodu bylo nutné rychle přizpůsobit výrobní i obchodní strategii a zapojit se do mezinárodní spolupráce.

