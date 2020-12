30 let zpět: Pomoc krajanům z černobylské oblasti

Výbor dobré vůle vypravil na Ukrajinu tři letecké zásilky (nejen) materiální pomoci pro volyňské Čechy, těžce postižené havárií jaderné elektrárny v Černobylu roku 1986. Polistopadový zájem o tyto krajany vyvrcholil pozváním k návratu do Československa, jež v průběhu 90. let několik tisíc potomků původních vystěhovalců přijalo a do vlasti předků skutečně přesídlilo.

