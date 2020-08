Co jste si mohli koupit v roce 1990 na benzinové pumpě? Moc toho nebylo. Cigarety, nealkoholické nápoje a to bylo vlastně skoro všechno. Druhá část reportáže se věnuje bežné dopravní policejní kontrole –⁠ co bylo tehdy nejčastější příčinou nehod?

