Jiří Padevět: Je Švejk obrazem češství?

Zda je Švejk, tedy literární postava, obrazem češství, je na první pohled záležitost poměrně jednoduchá a jistě by řada z nás rovnou, bez dlouhého přemýšlení odpověděla, že ano. Je však záludná tím, že v sobě ukrývá ještě jednu, daleko podstatnější otázku. Co je to, to češství?

Nejsem si zcela jist, zda by Němec chtěl být dotazován, zda je Grassův Oskárek Matzerath či Zuckmayerův Hejtman z Kopníku obrazem němectví. Stejně tak si nejsem jist, zda by Rus ochotně zodpověděl dotaz, zda je přesnějším obrazem ruství Raskolnikov, či Chlestakov. Pro Francouze by zase mohla být odpověď na otázku, zda je obrazem francouzství více Goscinnyho Mikuláš, nebo doktor Rieux, který čelí Moru v Camusově románu, poměrně komplikovaná.

Pokud se ale nebudeme příliš šťourat v tom, co to tedy češství je, protože šťourání většinou vede k rozmělnění či k vytažení všemožných podivností na denní světlo, a přistoupíme na myšlenku, že Švejk je součástí češství, můžeme začít přemýšlet o tom proč.

Ventil k zapomnění

Haškův nedokončený román je asi nejčastěji označován jako humoristický, někdy jako existenciální, také jako protiválečný. Zřejmě všechny tyto, ale i další nálepky platí. Při čtení Švejka se smějeme, občas nás zamrazí, a text věru kritikou armády, ale i státu jako takového nešetří. Nejsem si jist, zda je pro čtení knihy nutné vědět, že Jaroslav Hašek byl během psaní textu nemocným mužem, zavrženým jak svými bývalými soudruhy, tak vznikajícími demokratickými elitami mladého Československa. Pro komunisty byl někým, kdo po návratu z Ruska hodil ideály komunistické revoluce za hlavu, pro demokraty byl zrádcem, který v Rusku bojoval proti československým legionářům.

Švejka psal v době, kdy Československu bylo pár let, mělo za sebou první pokus o destrukci státu ze strany radikální levice a boje o svá území s Němci, Poláky i Maďary. Text Haškova románu se rodil v časech komplikovaných jak pro nový stát, tak pro autora samotného. Možná je tento fakt jedním z důvodů, proč je jeho děj sledem více či méně uvěřitelných hospodských a kramářských historek, pro které je odcházející Rakousko-Uhersko i Velká válka jenom kulisou a které by šly zasadit do jakéhokoliv období našich moderních dějin. Možná bylo psaní Švejka pro Haška ventilem, který mu umožnil zapomenout na nemoc, na tíživou sociální situaci i na svět mimo Lipnici nad Sázavou a její nejbližší okolí. A dost možná je Haškův Švejk podobným ventilem i pro generace čtenářů.