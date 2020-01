Evropská unie o pár ostrovů menší, o něco chudší. Angličtinu jí však brexit nevezme

Stěhování agentur

Britští zástupci opustí i ostatní orgány Evropské unie; brexit se však nedotkne složení nynější Evropské komise. Ta totiž pod vedením Ursuly von der Leyenové začala loni fungovat už rovnou bez britského zástupce. Spojené království tehdy navzdory požadavku EU svého kandidáta nenavrhlo a Komise kvůli tomu s Británií zahájila řízení kvůli porušení povinností.

Změny se přitom týkají i evropských agentur, a to konkrétně Evropské lékové agentury (EMA) a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), které sídlily ve Spojeném království.

„Jelikož žádné unijní agentury nemohou být umístěny mimo území Evropské unie, začalo spolu s brexitem hledání nových sídel,“ uvedl Hájek s tím, že už loni v březnu se EMA přesídlila do Amsterdamu a EBA o pár měsíců později do francouzské metropole. „Rozhodnuto bylo rovněž o přesunutí datového centra satelitního systému Galileo z Velké Británie do Španělska,“ doplnil Hájek. O setrvání v evropských agenturách budou Britové s Unií jednat v přechodném období.

Po brexitu čeká podle Sychry Unii také debata o strukturálních změnách. „Diskutuje se o nich od britského referenda už několik let. Nové vedení EU aktuálně připravuje velkou konferenci o budoucnosti Evropy, která začne na jaře a potrvá dva roky,“ připomněl Sychra.

Ve hře jsou podle něj zajímavé návrhy, jako je například legislativní iniciativa europarlamentu, reforma systému „spitzenkandidátů“ nebo rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou v Radě. „Na straně druhé je otázkou, jakého kompromisu jsou členské státy schopny dosáhnout,“ poznamenal Sychra.

Přesunutí těžiště mezi Francii a Německo

Odchod významného člena se pro Unii neobejde bez politických následků. Podle Hájka se promění v dvou klíčových ohledech – a to ve vnějším i vnitřním. „Z pohledu vnitřního fungování Evropské unie se už těžiště dalšího vývoje skutečně definitivně posune mezi Francii a Německo. Velká Británie po celou dobu svého členství v unii reprezentovala skeptický pohled vůči další integraci, a to zejména politické a ekonomické. Tento hlas nyní uvnitř Evropské unie bude mnohem méně hlasitý, takže bude zajímavé sledovat, zda se to promění v další integraci Unie,“ domnívá se Hájek.

Také podle Sychry odchod Spojeného království výrazně zamává rovnováhou mocí v EU. „Řada zemí ztratí brexitem koaličního partnera v některých oblastech a bude v nich muset hledat jiné spojence,“ poznamenal s tím, že zcela zásadně se oslabí pozice skupiny zemí mimo eurozónu.

„Z hlediska hlasování v Radě EU vzroste odchodem Británie váha velkých členských států či středních velkých států, například Polska. Menší členské státy tak bez nich nebudou fakticky schopny získat většinovou podporu, což na ně může vytvářet větší tlak při hledání konsenzu,“ upozornil Sychra. Politika Evropské unie je ale podle něj velmi komplexní a formování různých koalic je přirozená záležitost, kterou ovlivňuje mnoho faktorů.

Podle serveru Euraktiv ale bude nyní pravděpodobně snazší v některých oblastech – s nimiž Britové jako členové nesouhlasili – dosáhnout shody. Mohlo by se například jednat o otázku prohloubení evropského sociálního pilíře, dokončení bankovní unie, harmonizaci daní či práv duševního vlastnictví nebo zvýšení výdajů na bezpečnostní a zahraniční politiku.

„Jako nadnárodní organismus bude Evropská unie křehčí, možná až zranitelnější – a to spíš zevnitř než zvenčí,“ poznamenal už dříve v pořadu Horizont ČT24 Zdeněk Velíšek. Také Hájek se domnívá, že z vnějšího pohledu odchod ekonomicky, vojensky i politického významného člena Evropskou unii oslabí.

Zásadní změny v dosavadní geopolitice EU přitom Sychra neočekává. Přitom teoreticky by se mohlo zdát, že euroatlantická vazba oslabí. Pro řadu členských států je ale důležitá, a co se týče obrany, zatím nenahraditelná. „Navíc ji ‚testuje' spíše současná americká administrativa než samotná Evropa. Společně s brexitem je ale impulzem k důraznější globální politice EU, ať už v zahraničněpolitické, či obchodní oblasti,“ dodal Sychra.