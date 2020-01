Vedení domova ve Vejprtech podezírá ze založení požáru tři klienty. Převezli je do psychiatrické léčebny

Za čin obecného ohrožení z nedbalosti hrozí případnému pachateli až osm let. Policisté také vyloučili, že by viníkem byl někdo zvenčí, kdo by neměl přístup do objektu. Starostka města Jitka Gavdunová (ODS) už dříve uvedla, že klienti vyhořelého domova se v minulosti pokoušeli objekt zapálit. Ohnisko požáru bylo ve společenské místnosti v prvním patře objektu, kde pravděpodobně začal hořet gauč.

Další klienti z domova Kavkaz, kde hořelo, zůstanou podle ředitele ve městě. Tři lidé jsou stále v nemocnici, přičemž jeden je dál v kritickém stavu. Tři klienti jsou podle Koláčka ve svých domovech a dalších 17 zůstává v zařízeních po městě. Ředitel také uvedl, že zřejmě odmítne nabídku přemístit klienty do jiných míst v kraji. Podle něj mají městské sociální služby dostatečné kapacity je ubytovat ve městě.

Začaly úklidové práce

V pátek začaly ve vyhořelé budově úklidové práce, a to nejprve v přízemí domu, které není poničené požárem, pouze promočené. Místnosti řemeslníci následně vymalují, opraví stropy a vymění podlahy. Po rekonstrukci se klienti budou moci vrátit zpočátku alespoň tam. Je tam několik pokojů, společenská místnost, kuchyň a jídelna.

Horní patra se stavebně oddělí a sanační práce i rekonstrukce, například výměna oken či sádrokartonových stropů, tam budou pokračovat. Práce v patrech, kde se našlo i ohnisko požáru, mohou podle technika trvat i několik měsíců.