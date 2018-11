Do křesla primátora Plzně se po čtyřech letech vrátil Martin Baxa

Absolvoval obor učitelství dějepisu a zeměpisu pro střední školy na Masarykově univerzitě v Brně (1999). Od roku 1999 učil dějepis a zeměpis na plzeňském gymnáziu na Mikulášském náměstí, na škole zůstával jako učitel na částečný úvazek i jako profesionální politik po roce 2004, skončil až po zvolení do sněmovny.

O funkci zastupitele Plzně se poprvé ucházel v roce 1998 jako nestraník za ODA, o rok později vstoupil do ODS, za niž byl v roce 2002 zvolen zastupitelem. Od podzimu 2004 je členem krajského zastupitelstva, první čtyři roky byl radním pro kulturu a památkovou péči, od listopadu 2016 do letošního února byl náměstkem hejtmana, na starosti měl stejnou oblast. Od listopadu 2010, kdy se po čtyřleté pauze vrátil do plzeňského zastupitelstva, byl čtyři roky plzeňským primátorem. Po minulých komunálních volbách se stal primátorovým prvním náměstkem pro oblast kultury, turismu a památkové péče. Mezi lety 2006 a 2010 působil v zastupitelstvu obvodu Plzeň 3. Dnes je také šéfem plzeňské krajské organizace ODS a od letoška i místopředsedou strany.