Pražský primátor: Ať se z pronájmu bytu neplatí daň. Zkusíme lidi motivovat pozitivně

Řešit nedostupnost bydlení v Praze nezvládne metropole sama. Podle Zdeňka Hřiba je nutné o problému jednat s ministerstvem financí. „Navrhneme, aby se zvýšila podpora družstevnímu bydlení. Dnes si můžete úroky z hypotéky u vlastní nemovitosti odečíst ze základu daně, pro družstevní bydlení to ale neplatí a my bychom to chtěli zrovnoprávnit,“ plánuje primátor hlavního města.

Vedle toho chce Hřib motivovat vlastníky bytů, aby své nemovitosti nenechávali prázdné. „Příjem z pronájmu by mohl být osvobozen od daně z příjmů,“ navrhuje. Naopak pronajímatelé přes službu Airbnb by měli odvádět poplatek, který by společnost odváděla Praze.