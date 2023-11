Olomouckým krajským předsedou ODS se stal Major, nahradil obviněného Záchu

„Byl jsem zvolen předsedou regionální ODS v Olomouckém kraji. Je to pro mne ukončení posledních dobrodružných 14 dnů, kdy jsme řešili situaci, která tady v Olomouci vyvstala,“ uvedl Major. Jeho předchůdce Zácha regionální sdružení ODS v Olomouckém kraji vedl od roku 2015, v případu údajně ovlivňovaných dopravních zakázek čelí obvinění společně s dalšími 12 lidmi.

Regionální sněm se nečekaně protáhl na téměř pět hodin, řešil se na něm i návrh regionální rady na zrušení přerovského sdružení, a to právě kvůli silniční kauze. Regionální sněm podle Majora doporučil celorepublikovému sněmu, aby přerovské oblasti odňal licenci. Tento krok dnes podpořil také premiér Petr Fiala, který sněm v Olomouci navštívil. Podle něj jde o správný krok k obnovení důvěry lidí v ODS.

„Ve své nominační řeči jsem uvedl, že udělám maximum proto, aby ODS pokračovala i v přerovské oblasti. Už od rána s hlavním manažerem řešíme, jak co nejvíce zkrátit dobu, po kterou ODS v přerovské oblasti nebude v plné síle. Věřím tomu, že na jaře, když začne kampaň do voleb do Evropského parlamentu, budeme mít již plnou členskou základnu,“ doplnil Major.

Třináct obviněných

Regionální sněm kromě nového předsedy volil i členy regionální rady. Kromě Michala Záchy se toto místo uvolnilo po dalším obviněném v kauze dopravních zakázek Robertu Knoblochovi a také po dosavadním šéfovi přerovského oblastního sdružení Igoru Kraiczovi. Ten na post rezignoval po zveřejnění informace ohledně bezúročné dvoumilionové půjčky od podnikatele a bývalého spolustraníka Roberta Knoblocha. Novým členem regionální rady se stal Petr Kouba z Přerova a Jan Holpuch z Olomouce, doplnil Major.

V kauze ovlivňování dopravních zakázek v Olomouckém kraji je obviněno 13 lidí. Kromě politiků jsou mezi nimi například zástupci stavebních firem či již bývalý ředitel Správy silnic Olomouckého kraje David Štěpánek. Většina se podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna k trestné činnosti doznala a byli po výslechu propuštěni na svobodu.