Obvinění v kauze manipulace veřejných zakázek v Pardubicích skončí ve funkcích

Charvát se v minulém týdnu všech svých funkcí vzdal, byl i radní, zastupitel a měl funkce například v pardubických vodárnách či Rozvojovém fondu. „Velmi si toho vážím, byl to od něj správný krok,“ řekl Nadrchal. V případě vodáren se musí sejít valná hromada, dodal.

Městská rada odvolala Aleše Kopeckého, který byl ředitelem a v představenstvu Služeb města Pardubic. Skončit by měl i v dceřiné společnosti SMP-Odpady. Vedení SMP se ujme zaměstnanec SMP Jan Kratochvíl.

„V tuto chvíli jsme zajistili, aby ti, co jsou obviněni, neměli na chod společnosti žádný vliv, přestože nejsou ještě odsouzeni a můžou být i nevinní, tak chceme zajistit, aby ve společnosti běžely procesy bez jakékoliv pachuti,“ sdělila náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).

Město navrhlo Krajské hospodářské komoře, aby jejího předsedu Jozefa Koprivňanského odvolala ze zapsaného spolku CDP, který provozuje městský projekt nově otevřené polytechnické dílny Sféra. „Dostal jsem pokyn neprodleně svolat valnou hromadu a činit kroky k odvolání pana Koprivňanského,“ poznamenal náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice/SOCDEM).

Audit dopravy a majetku

Radní na mimořádné radě schválili interní audit odboru dopravy a odboru majetku a investic a k tomu novelu zadávacího řádu veřejných zakázek. Podle primátora má docílit větší transparentnosti. „Vedoucí odborů budou čtvrtletně předkládat přehled zakázky malého rozsahu včetně finančního plnění, včetně firem, bude procentuálně vyjádřeno, které firmy vyhrávaly a kolikrát,“ upřesnil.

Nově budou zakázky do sto tisíc korun v kompetenci vedoucích odborů, teď byl limit do dvě stě tisíc korun. Od sto tisíc korun do jednoho milionu korun odbory budou moci oslovovat pět a více firem. Zcela otevřené pro všechny zakázky budou v hodnotě nad milion korun.

„Nemyslím, že by byl zadávací řád děravý, vychází ze zákona veřejných zakázek, naopak ho zpřísňuje, tudíž si nemyslím, že by v něm byly chyby. Z toho mála, co víme, docházelo k věcem, na který ten zadávací řád nemůže mít absolutně vliv,“ konstatoval primátor k současnému řádu.