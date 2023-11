Zastupitelé Plzeňského kraje schválili smlouvu o převzetí Sušické nemocnice. Rozhodne město

„Je to jen to, co můžeme v tuto chvíli garantovat, co je Plzeňský kraj schopen provozovat. Definujeme minimálně garantovaný rozsah. Jestli se následně vyhodnotí, že budeme provozovat širší rozsah, bude na managementu nemocnice a také na tom, jestli přejdou zaměstnanci. Víc slíbit nedokážeme,“ řekl hejtmanův náměstek odpovědný za zdravotnictví a zároveň sušický opoziční zastupitel Pavel Hais (Piráti).

„Ta smlouva by znamenala hodně výrazné omezení provozu Sušické nemocnice – toho, co ještě poskytuje. Přišli bychom o nonstop provoz chirurgické ambulance, jiné lůžkové oddělení než LDN by nám tam nezůstalo, takže veškeré naše plány na rozvoj by byly zbytečné. Přišli bychom o nonstop provoz komplementu – sono, rentgen, přišli bychom o nonstop provoz laboratoře, která dobře funguje,“ řekl. Rozsah péče stanovený ve smlouvě by znamenal, že výpovědi by muselo dostat 70 až 80 ze 180 zaměstnanců, tvrdí Požárek.

Nemocnice se dlouhodobě potýká s problémy, skončila tam už všechna akutní lůžková oddělení. Město na nemocnici ročně dává ze svého rozpočtu asi 30 milionů korun. V provozu jsou tam nyní ambulance, laboratoře, sonografie a rentgeny a také oddělení následné péče s 80 lůžky.

Městu se také nelíbí, že by mělo nemocnici bezúplatně převést kraji. Podle rozboru hejtmanství je to ve veřejném zájmu možné. Několik právních názorů, které si nechala vypracovat Sušice, ale podle Požárka říká opak. Město navrhlo kraji bezplatný pronájem nebo výpůjčku, s tím nesouhlasil kraj.

Je to jediný způsob, jak nemocnici zachránit, tvrdí kraj

Kraj v dubnu schválil záměr o provozování nemocnice, následně také krajští zastupitelé schválili záměr převést nemocnici na kraj. „Je to jediný způsob, jak zachránit Sušickou nemocnici. Jestli se Sušice rozhodne nepřijmout tuto nabídku, stane se město funebrákem nemocnice,“ řekl předseda krajského zdravotnického výboru Karel Pressl (ANO a nezávislí).