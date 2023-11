Plzeň chystá úplný zákaz hazardu

Radnice v Plzni chce vyhlásit nulovou toleranci hazardu na území města. Cílem je snížení kriminality. Herny a kasina by měly zavřít do dvou let. Příjmy z hazardu do městského rozpočtu letos převýší 410 milionů korun, gamblerství má ale i své náklady. Také se v posledních letech stále víc přesouvá do on-line prostoru.